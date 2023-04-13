С выдачей повесток в Украине не по месту прописки могут возникнуть проблемы: юрист указала на нюансы

В Украине во время мобилизации вручать повестки официально разрешено вне зависимости от места воинского учета гражданина. Такое постановление недавно принял Кабинет министров, при этом правозащитники предполагают, что его реализация на практике может оказаться несовершенной.

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На это, в частности, указала украинский адвокат Виктория Кравченко. На своем YouTube канале она объяснила новые нюансы такого призыва.

Юрист смоделировала ситуацию, когда военнообязанный украинец 18-60 лет из Харькова только на день уехал в командировку во Львов. По дороге, на блокпосту или просто на улице, к такому мужчине могут подойти представители Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которые, проверив его документы, решат выписать повестку.

Кравченко отметила, что проблема будет в том, куда именно гражданину будут выписывать такой документ.

"К примеру, по прописке в Харьков. А под чьей подписью? Под подписью главы львовского ТЦК. А как может его руководитель в полной мере заполнить графы повестки: в частности, четко указать номер распоряжения харьковского ТЦК и дату его принятия и подписания, согласно которому военнообязанному нужно будет явиться в ТЦК Харькова", – поинтересовалась адвокат.

Она напомнила, что в повестке должны быть указаны и заполнены все реквизиты, определенные нормами законодательства. Вместе с тем в Украине пока не был запущен в работу Единый реестр военнообязанных.

Ввиду этого, подчеркивает юрист, непонятно, как именно будут отслеживать вручение повестки мужчине не по месту его прописки и, соответственно, воинского учета. А также, как будут передаваться корешки расписок о вручении или акты отказа от получения повесток.

Напомним: хотя Кабмин разрешил ТЦК и СП вручать повестки независимо от места жительства мужчин, постановление №318 содержит исключения. В частности, речь идет о военнообязанных и резервистах СБУ и Службы внешней разведки.

Как сообщал OBOZREVATEL, за уклонение от мобилизации украинцам грозит штраф или уголовная ответственность. С начала войны в Украине сотни уклонистов уже предстали перед судом и получили наказание.

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