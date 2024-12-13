Скандального судью Князева окончательно уволили из Верховного Суда: что он натворил

В четверг, 12 декабря, Большая палата Верховного Суда подтвердила решение Высшего совета правосудия об увольнении Всеволода Князева с должности судьи Верховного Суда. Такое решение стало финальным этапом по делу Князева, которое началось 15 апреля 2024 года.

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Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда. Князева обвиняют в получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов.

"По результатам рассмотрения кассационной жалобы, 12 декабря Большая палата ВС оставила без изменений решение ВРП и таким образом подтвердила увольнение Всеволода Князева с должности судьи Верховного Суда", – говорится в сообщении.

Кроме того, в антикоррупционной общественной организации Transparency International Ukraine отметили, что это окончательное решение по этому вопросу в пределах Украины.

В Верховном суде напомнили, что 18 июля Высший совет правосудия принял решение об освобождении Князева от должности судьи ВС. А 15 августа Князев попытался оспорить это решение в Большой палате Верховного Суда.

Сегодняшнее решение Большой палаты ВС положило конец в судебной волоките.

Напомним, что в мае 2023 года НАБУ и САП задержали судью Верховного суда Всеволода Князева во время получения взятки. По данным следствия, к делу причастны руководство и рядовые судьи. В то же время СМИ сообщали, что взятку Князев получил за решение в пользу олигарха Константина Жеваго.

Высший совет правосудия дал разрешение на содержание Князева под стражей, а ВАКС избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 107,3 млн грн залога.

Далее проходили судебные заседания, результатом которых было постоянное уменьшение залога. И, наконец, 31 января 2024 года при Князеве внесли залог в размере 18,168 млн грн. В тот же день экспредседателя Верховного суда уволили из-под стражи, надев на него электронный браслет.

А 27 мая электронный браслет с него сняли. Суд мотивировал это решение тем, что у обвиняемого возникли проблемы со здоровьем.

А уже в июле, несмотря на "плохое здоровье", Князев пытался выехать за пределы Украины. Его заметили в Закарпатье вблизи границы с Румынией. Он ехал в авто Voskswagen как пассажир. О возможной попытке экссудии сбежать пограничники сообщили полиции и ТЦК. Князева свернули и отправили за пределы пограничной полосы.

Во время обыска по делу Всеволода Князева были изъяты сотни тысяч долларов. НАБУ и САП исследуют источник происхождения и принадлежность этих средств.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 августа Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Всеволода Князева.

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