Бунт против Москвы: 35 лет назад Литва первой отказалась выступать за СССР, Украине понадобилось еще полтора года

35 лет назад Литва первой из союзных республик устроила бунт против Москвы и официально отказалась участвовать в чемпионатах СССР по всем видам спорта и делегировать своих атлетов в сборные Советского Союза для выступления на международных соревнованиях. Об этом Вильнюс сообщил 14 марта 1990 г., воспользовавшись нестабильной политической ситуацией в Советском Союзе. В Украине о процессе отсоединения своего спорта заговорили только через год.

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Воспользовавшись некоторым ослаблением хватки Кремля в процессе "перестройки", литовцы сначала объявили независимость страны от СССР, о которой так долго мечтали, а впоследствии – и своего спорта.

Все началось с парламентских выборов 1990 года, выигравших сторонники независимости Литвы. Потому на первом же заседании, 11 марта, они объявили о выходе республики из состава Союза. Балтийская страна во главе с Витаутасом Ландсбергисом провозгласила свою независимость и вернулась в литовскую конституцию 1938 года.

А 14 марта 1990 года появилось специальное коммюнике, распространенное Госкомспортом и Национальным олимпийским комитетом страны, где сообщалось, что литовские атлеты больше не будут участвовать в чемпионатах СССР и выступать под красным флагом на международных соревнованиях. Основанием для этого решения стал Акт о независимости, принятый Верховным Советом республики.

Москва не соглашалась отпускать мятежницу и сначала устроила экономическую блокаду Литвы, обрезала поставки нефти и газа, а также материалов для ряда крупных промышленных предприятий.

Когда же тактика давления на экономику страны не сработала, в Москве решили подавить восстание силой. И 11-12 января 1991 советские военные с помощью бронетехники начали захватывать стратегические объекты в Вильнюсе, которые обороняли мирные жители.

Во время столкновений, по официальной информации, погибли 15 человек, а всего, по разным данным, пострадали около 1000. Мир был возмущен такой жестокостью, как и жители других республик СССР, которые по примеру Вильнюса вскоре также начали объявлять о своем суверенитете, в том числе и Украине.

Литва стала первой из союзных республик, которая провозгласила независимость и организовала собственную сборную для участия в Олимпиаде. Уже на Игры 1992 года в Барселоне, куда Украина приехала в составе сборной СНГ, литовцы выступили своей командой и завоевали две медали – "золото" Ромаса Убартаса в метании диска и "бронза" мужской сборной по баскетболу.

Украинский спорт начали подталкивать к независимости уже в 1991 году. Как вспоминал известный футбольный функционер начала 90-х Евгений Котельников, в августе 1991-го к ним в отдел футбола Спорткомитета, где также работал и будущий первый президент ФФУ Виктор Банников, обратились представители очень влиятельной в те годы партии "Рух" и в ультимативной форме требовала выхода.

"Особенно настаивал на этом Ярослав Кендзер, который потом был народным депутатом. Мы попытались объяснить, что в августе это сделать невозможно, ведь в разгар чемпионат СССР и первенство Украины, проводившееся в одной из зон второй лиги. Мы предложили другой вариант: доиграть сезон до конца, а потом уже поднимать вопрос о выходе", - вспоминал Котель.

Чемпионат СССР разыгрывался по системе весна – осень, и в декабре 1991 года было объявлено о создании общественной организации "Федерация футбола Украины" и выходе ее из состава союзной федерации.

"Мы подготовили документы для вступления в УЕФА, нашли финансы и отправили делегацию в Швейцарию. В нее вошли Виктор Банников, Виктор Медведчук и Григорий Суркис. Грамотно оформленный пакет документов во многом способствовал тому, что нас без особой волокиты приняли в УЕФА", - рассказал Котельников.

Одними из первых в Украине самоорганизовались волейболисты. В конце 80-х и в первые 90-е годы все основные турниры проходили в украинских городах. Например, 22-30 марта 1991 Киев принимал Х Спартакиаду народов СССР, которую выиграла мужская сборная Украины. Там впервые и заговорили о необходимости создания своей федерации, независимой от Москвы.

И уже 16 июня 1991 состоялась так называемая предварительная учредительная конференция Федерации волейбола Украины. А когда была провозглашена независимость, возникла необходимость сделать все официально уже в новой стране. Поэтому 16 ноября 1991 г. состоялась новая конференция ФВУ, на которой избрали руководящий состав организации во главе с Ходеевым.

И сейчас выглядит символично, что первым чемпионом страны по волейболу среди мужчин стал клуб из оккупированного Россией Донецка – "Шахтер", который в 1991-м еще завоевал серебряные медали чемпионата СССР.

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