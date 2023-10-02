'Ситуация зашла в тупик': разгорелся скандал вокруг сирот с Закарпатья, которых не удается вернуть из Италии. Фото и видео

Воспитанники Чинадиевского детского дома Закарпатской области не могут вернуться в Украину из Италии. В начале полномасштабного вторжения детей отправили на оздоровление за границу, а в детдоме разместили сирот-беженцев с востока Украины.

Со временем часть детей вернулись в Украину, однако некоторых из них итальянские семьи отказались отдавать. Об этом говорится в сюжете издания Mukachevo (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам директора детского дома Светланы Софилканич, еще до полномасштабной войны воспитанники детдома регулярно ездили на оздоровление за границу. После того, как 70 сирот-беженцев с востока Украины выехали из детского дома, руководство начало возвращать своих воспитанников из Италии.

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Однако итальянская сторона отказалась возвращать всех детей. При этом с самого начала были договоренности о том, что детей необходимо будет вернуть в Украину.

"Итальянцы не признают украинских опекунов и назначили для детей своих представителей. Те не считают, что украинским детям стоит возвращаться домой, и разными методами пытаются безосновательно оставить детей в своей стране. Более того, даже подали в суд на официального представителя детей в Италии. Уже несколько месяцев на Сицилии продолжаются суды", – говорится в сюжете.

Также директор детдома заявила, что некоторые итальянские семьи даже стали запугивать детей. Несовершеннолетним рассказывают, что если они приедут в Украину, то сразу погибнут. Специалисты отмечают, что такое моральное давление на детей может нанести непоправимые последствия для их здоровья.

По словам представителя детей в Италии Натальи Денниченко, дети, которые до сих пор остаются в Италии, не посещают школу и даже не учатся онлайн. Кроме того, несовершеннолетним запрещают общаться с украинскими опекунами, друзьями и родными.

Так как ситуация зашла в тупик, администрация Чинадиевского детского дома обратилось в различные государственные структуры с просьбой помочь в решении вопроса возвращения украинских детей домой.

Также известно, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел встречу с представителем Министерства внутренних дел Италии. Чиновница заявила, что Италия не стремится удерживать детей и хочет вернуть их домой, но никаких активных действий по возвращению несовершеннолетних домой пока нет.

Напомним, на Буковине расследуют дело о ненадлежащих условиях содержания и лечения детей с тяжелыми пороками здоровья в Магальском детском доме-интернате. По результатам мониторинга заведения был выявлен ряд нарушений.

Ранее сообщалось, что в странах Европы зафиксировано не менее 240 случаев, когда у украинских беженцев отбирали детей. Это происходит преимущественно из-за отличий в законодательстве с Украиной.

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