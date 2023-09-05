Подвергали опасности жизнь и здоровье детей: руководителей дома-интерната на Буковине привлекут к ответственности. Фото

На Буковине расследуют дело о ненадлежащих условиях содержания и лечения детей с тяжелыми пороками здоровья в Магальском детском доме-интернате. По результатам мониторинга заведения был выявлен ряд нарушений.

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Об этом 5 сентября сообщили в Офисе генерального прокурора. Там отметили, что из-за ненадлежащего выполнения обязанностей по жизни и здоровью воспитанников интерната начато уголовное производство.

"При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Черновицкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами специализированного детского учреждения по охране жизни и здоровья несовершеннолетних (ч. 1 ст. 137 УК Украины)", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора добавили, что по результатам мониторинга детского дома-интерната на соблюдение прав детей работники Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека выявили ряд нарушений.

В частности, мониторинговая группа заявила о ненадлежащих условиях содержания и лечения несовершеннолетних воспитанников, имеющих тяжелые пороки здоровья.

Правоохранители выясняют все обстоятельства. Следственные действия проводятся на территории Черновицкой области и Киева, рассказали в Офисе генпрокурора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции в частных детских садах, из-за которой заболел 21 ребенок. Поставщиком и организатором питания детей оказалась кейтеринговая компания.