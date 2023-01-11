Ситуация в энергосистеме остается сложной из-за вражеских обстрелов и похолоданий, – Омельченко

Ситуация в энергосистеме остается сложной, дефицит мощности увеличивается из-за морозов.

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Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Прежде всего, надо понимать, что ситуация в энергосистеме продолжает быть сложной и она останется такой по меньшей мере до конца отопительного сезона, а возможно даже и до лета. Разрушения очень значительны, а на полноценное возобновление работы энергосистемы пойдут годы, и только при условии прекращения боевых" действий", - написал он.

Из-за морозов стало расти потребление электроэнергии, поскольку люди включают обогреватели, и, как следствие, дефицит в энергосистеме увеличивается.

Также он отметил, что в условиях войны важно обеспечивать функционирование украинской экономики, поскольку львиная доля налоговых поступлений направляется на финансирование ВСУ. Поэтому с промышленности были сняты ограничения электроснабжения и предприятия выходят на нормальную работу.

Напомним, в Украине по состоянию на 10:00 11 января потребление электроэнергии выросло из-за снижения температуры на востоке и в центре страны. Именно поэтому вырос дефицит мощности. До всех областей были доведены лимиты потребления. Они действуют на протяжении всех суток - с 00:00 до 24:00.х