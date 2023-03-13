Ситуация в энергетике нормализована, готовимся к следующему отопительному сезону – Зеленский

Пока россияне мечтали о том, чтобы Украина и Европа "замерзли" зимой, наше государство достойно прошло этот сезон, недопустив коллапса. На данный момент ситуация в энергетике нормализована.

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Более того, Украина уже начала подготовку к следующему отопительному сезону. Об этом во время вечернего видеообращения 13 марта заявил президент Владимир Зеленский. Соответствующее видео опубликовал Офис президента.

Глава государства отметил, что на всей подконтрольной сейчас Киеву территории обеспечены энергетические потребности украинцев.

"Отдельно обсудили ситуацию в энергетике – она нормализована. Фактически на всей свободной территории государства обеспечиваем энергетические потребности украинцев – в соответствии с возможностями генерации", – сказал он.

Зеленский уточнил, что подготовка к зиме 2023-2024 уже идет. Она включает как скопление ресурсов, так и их защиту.

"И продолжаем уже готовиться к следующему отопительному сезону – это касается как накопления ресурсов, так и новой защиты наших энергетических мощностей", – добавил он.

Следует отметить, что крупные города Украины производят меньше электроэнергии, чем потребляют. Поэтому их заживляют из "наружных" сетей (расположенных за границей этих городов). Именно по ним и Россия и наносит удары, целью которых является обесточивание крупнейших городов страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам советуют держать генераторы и павербанки наготове. Ведь отключения света могут вернуться.

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