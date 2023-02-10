'Ситуация тяжелая, но контролируемая': Гайдай заявил, что оккупанты на Луганщине задействовали большое количество тяжелой техники

Российские оккупационные войска не оставляют попыток полностью захватить Луганскую область. На данный момент путинская армия задействовала на этом направлении большое количество тяжелой техники.

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Ситуация в регионе очень трудная, но полностью контролируемая украинскими защитниками. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, самая тяжелая ситуация фиксируется на Кременском направлении. Украинские защитники стоят в обороне, хотя враг постоянно атакует.

"Наибольшее количество обстрелов и атак со стороны оккупационных войск происходит в направлении Кременной. Там они постоянно готовят из тяжелых калибров, там подключают уже тяжелую технику. Танки подключают, не один, не два. То есть они уже пытаются развивать определенный успех на этом направлении. Но на данный момент, несмотря на то, как там достаточно тяжело нашим бойцам, они полностью контролируют ситуацию", – сказал Гайдай.

Он уточнил, что россияне планируют идти в Лиман, однако успехов пока не имеют.

"Планируют идти в Лиман. Но мы знаем, что россияне останавливаются там, где их останавливают наши защитники", – добавил глава Луганской ОВА.

В то же время, по его словам, на Сватовском направлении ситуация лучше, там украинские силы обороны имеют успех.

Стоит отметить, что специалисты американского Института изучения войны считают, что российские оккупанты начали наступление в Луганской области, темпы операций врага на этом участке фронта увеличились, но не достигли пика. Силы обороны Украины пока не позволяют захватчикам добиться значительных успехов, хотя противник привлек к боям подразделения кадровой армии – не менее трех крупных дивизий ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Foreign Policy, страна-террорист якобы смогла подготовить для будущих операций около 1800 танков, около 4000 бронемашин, 2700 артиллерийских систем. Также у врага есть 810 советских реактивных систем залпового огня, таких как "Град" и "Смерч", 400 истребителей и 300 вертолетов, готовых к боевым действиям.

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