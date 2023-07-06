Синоптик предупредила украинцев об опасной погоде и рассказала, когда начнет спадать жара

В пятницу, 7 июля, на юге и юго-востоке Украины ожидается продолжение сильной жары с температурными показателями +33…+39 градусов. В центральной части страны погода будет достаточно контрастной.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале. Так, в Днепропетровской области жара будет еще значительной, с температурой в пределах +33...35 градусов, тогда как в Винницкой области ожидается снижение температуры до +26 градусов.

На остальной территории центральной части Украины ожидается температура +29...+33 градуса.

На востоке Украины ожидается температура в пределах +30…+35 градусов.

В северных областях жара спадет и температура будет составлять от +24 до +28 градусов, за исключением Сумской области, где еще будет немного теплее – до +32 градусов.

Самая прохладная погода ожидается в западной части Украины, где температура днем будет от +22 до +27 градусов.

Также Диденко подчеркнула, что атмосферные фронты принесут сильные дожди, грозы и возможные шквалы и грады в северных, центральных, некоторых западных и отдельных южных областях Украины, в частности в Одесской и Николаевской областях.

На востоке Украины ожидается преимущественно солнечная жаркая погода, без серьезных осадков. В Волынской, Львовской областях и в вечернее время на Закарпатье осадков тоже не будет.

"Учитывая мощные температурные контрасты – от +20 градусов за фронтом и до +39 градусов перед фронтом – явления (сильные ливни, шквалы, град) могут быть сильными и, возможно, нанести вред", – предупредила синоптик.

В Киеве 7 июля ожидается сложная погода с сильными ливнями, грозами и возможными шквалами и градом. Тем не менее жара в столице начнет спадать, и уже в пятницу температура составит +25...+27 градусов.

В дальнейшем, с 8 по 9 июля, жара будет постепенно снижаться по всей территории Украины.

Напомним, что в Киеве в четверг, 6 июля, после обеда ввели "тепловой режим". Из-за этого временно действует ограничение движения, которое распространяется на тяжеловесный транспорт. Время действия ограничения будет зависеть от температуры воздуха.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области в пятницу, 7 июля, ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем местами сильные дожди. В отдельных районах региона град и шквалы ветра 15-20 м/с.

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