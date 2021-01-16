Синоптики рассказали, откуда в Украину придут сильные морозы

Сильные морозы, которые спрогнозировали синоптики, придут в Украину из северных районов европейской территории России и Республики Коми.

Об этом сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии на своей странице в Facebook. Погодное явление называется ультраполярным вторжением и происходит обычно несколько раз в течение зимы и весной, уточнили они (чтобы посмотреть карты, доскролльте новость до конца).

"Дополнительным фактором выхолаживания воздуха на Харьковщине станет так называемый "мешок холода", образовавшийся в средних слоях тропосферы над Восточной Европой в результате масштабных вертикальных движений воздуха под влиянием высотного циклона", – отметили эксперты.

Также, по их информации, благоприятными условиями для дальнейшего усиления морозов в Украине станет поле повышенного давления у поверхности земли, наличие снежного покрова и уменьшение количества облаков.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по словам синоптика Романа Мурмило, период сильных морозов в Украине будет недолгим. Уже с 20 января ожидается легкое потепление, температура снова начнет повышаться, сказал он.