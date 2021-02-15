Синоптики предупредили об усилении морозов до -26: прогноз погоды на первую половину недели. Карта

Погода в Украине 16-18 февраля будет морозной, местами с небольшими осадками, а к концу недели "минусы" немного ослабнут.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозу, на дорогах страны ожидается гололедица (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

В ближайшие двое суток температура воздуха ночью будет колебаться от 15 до 22 мороза, на севере Левобережья страны до -26; днем от 6 до 13 мороза. На Закарпатье, Прикарпатье и в южной части -7 -14, днем от 0 до 8 мороза.

Немного ослабнут морозы в четверг, 18 февраля.

Во вторник, 16 февраля, существенных осадков не прогнозируется. 17 феврале в западных и северных областях, а 18 числа в большинстве регионов – небольшой снег, в Карпатском регионе – умеренный снег.

Погода в Киеве во вторник будет также без осадков, ночью 16-18 мороза, днем до -10 -12; в среду небольшой снег, ночью 17-19 мороза, днем -7 -9, в четверг ясно, днем и ночью от 11 до 13 мороза.

На своей странице в Facebook, синоптик уточнила, что 16 февраля ночью "минусы" достигнут 12-18 градусов, местами до 20, а на северо-востоке -22 -25. Днем от 7 до 14 мороза.

В Киеве 16 февраля ночью до 17-18 мороза, днем -10 -12.

Атмосферные фронты 17 и 18 февраля принесут снег, который смягчит немного морозную погоду.

Ослабнут морозы уже на выходных – 20-21 числа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в большинстве регионов Украины, кроме юга, воздух прогреется до плюсовых температурных значений после 8 марта.