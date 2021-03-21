Синоптики дали прогноз погоды на начало недели в Украине

Погода в Украине с понедельника, 22 марта, будет облачной, а в северных, западных и местами центральных областях ожидается небольшой мокрый снег.

На остальных территориях без существенных осадков. Об этом свидетельствуют данные на сайте Украинского гидрометцентра (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Во вторник, 23 марта, Украину накроет мокрый снег, кроме западных областей. На юго-востоке прогнозируют умеренные осадки.

Ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, а 23 марта в южной части местами будут порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 6 мороза, а в южной части – от 3 градусов тепла до 2 мороза, днем 0…+5.

На Закарпатье – до 8 градусов тепла, в Карпатах ночью будет от 8 до 13 мороза, а днем – 3...8 мороза.

В Киеве и области вначале недели прогнозируют мокрый снег, а 23 марта пройдет без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем 3…+5 тепла.

24 и 25 марта температура воздуха составит ночью от 1 до 6 мороза, в юго-восточной части около 0 градусов. Днем +1…+6 тепла, в западных и северных областях +3…+9 тепла.

В Карпатах 24 марта ожидается небольшой снег. Температура ночью 4…9 градусов мороза, днем 0…5 мороза.

В столице Украины 24-25 марта будет без существенных осадков. Температура ночью 2…4 мороза, днем 5…7 градусов тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в оставшиеся дни марта будет переменчивой. Месяц будет вялым и затяжным, а настоящее тепло придет только в начале апреля.