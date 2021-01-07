Синоптики дали прогноз на 8 января в Украине. Карта

В пятницу, 8 января, погода в Украине будет пасмурной и дождливой. Осадки ожидаются в южных регионах страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Теплее всего так же будет на юге Украины, температура поднимется до +6 градусов.

В западных регионах ночью будет до 2 градусов мороза, а днем до 3 тепла. Осадков не ожидается, небо будет затянуто тучами.

В центре Украины до +2 днем и около 1 градуса тепла ночью. Также без дождей.

В восточных областях – 2-4 градуса тепла днем и 0…+2 ночью. Здесь будет сухо и пасмурно.

На юге Украины – до +5 градусов, а в Крыму все +6. Ночью температура не опустится ниже 0. Ожидаются дожди.

В Киеве 8 января и днем, и ночью температура будет оставаться в пределах 0…2 градусов. Без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики предупредили, что в Украине температура воздуха в январе 2021 года будет выше средних многолетних значений.