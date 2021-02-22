Синоптик спрогнозировал приход весны в Украину

В Украине после сильных морозов начнется потепление, которое фактически будет означать приход весны.

Такой прогноз озвучил директор "Укргидрометцентра Николай Кульбида в эфире канала "Украина 24". По его словам, устойчивый переход среднесуточной температуры через 0 градусов в сторону повышения состоится уже на текущей неделе.

"Можно говорить о том, что зима если и вернется, это будут очень краткосрочные проявления. Так что весна в Украине почти стартовала", – отметил синоптик.

Кульбида отдельно остановился на сильных температурных перепадах, наблюдавшихся в последнее время в нашей стране, и их влиянии на жизнь украинцев.

"Опасность в перепадах температур есть, но мы должны быть готовы к тому, что климатические изменения уже произошли, причем существенные, и они продолжают происходить", – сказал он.

По его информации, тенденция к повышению температуры, особенно в холодное время года, сохраняется.

"Какие последствия это может иметь? Очень негативно влияет частота смены атмосферных процессов. Раньше у нас было по 7–10 дней стабильных атмосферных процессов, когда организм человека привыкает к такой ситуации, то любые изменения приводят к стрессу. Сейчас частота смены атмосферных процессов увеличилась в 2–3 раза, и конечно, хорошо это не влияет на здоровье и самочувствие. Так что это негативное влияние", – отметил Кульбида.

Однако он назвал и позитив. В частности, то, что с каждым годом Украина "будет тратить все меньше энергоносителей на обеспечение своего функционирования за счет потепления в холодный период".

"Кроме того, летом можно будет выращивать даже два урожая определенных культур, той же картошки. Может сдвинуться и уже сдвигается на север выращивание риса. То есть нужна государственная программа адаптации к таким изменениям", – сказал он.

Относительно заявлений метеорологов о том, что в Украине участятся засухи, глава "Укргидрометцентра" сказал так:

"Засушливые явления – это всегда проблема. У нас засухи могут быть грунтовые, воздушные и пр. Это для Украины характерно. Если говорить о грунтовых засухах, то степные и лесостепные районы Украины будут с каждым годом под влиянием таких засушливых явлений. Что нужно делать – расширять орошение земель. Именно орошение даст нам гарантированные урожаи", – добавил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по прогнозу синоптика "Укргидрометцентра" Людмилы Савченко от 21 февраля, погода в Украине в ближайшие дни ожидается теплая, сильные морозы задержатся только на востоке страны.