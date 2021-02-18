Синоптик рассказала, когда в Украине ждать тепла

Оттепель в Украине наступит уже после 20 февраля, когда придет теплый воздух с Атлантики.

Такой прогноз погоды озвучила ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня, пишет "Сегодня". Однако температурные качели продолжатся до Пасхи, уточнила она.

По словам эксперта, активная адвекция тепла, то есть его приход с Западной Европы на территорию нашей страны обусловит постепенное ослабление мороза и повышение температуры до 0 и далее – к положительным значениям.

"Уже до 25 февраля температура по всей стране не будет опускаться ниже трех градусов тепла. А на Закарпатье и на юге и того выше – не менее 10 с плюсом", – сказала Голеня.

Однако ранней весны ждать не стоит, отметила она.

Напомним, что в ночь на 17 февраля в Украине установили новый температурный рекорд – Черкассы стали самым холодным городом не только нашей страны, но и Центральной Европы. Было зарегистрировано 29,3 градуса ниже нуля по Цельсию. Прежний рекорд в -27,5 градуса продержался с 2003 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что северная часть Азовского моря покрылась льдом из-за сильных морозов и штормовых ветров в Украине. Фотографии из Бердянска и Мариуполя опубликовали местные жители в соцсетях и сайты.