Синоптик предупредил украинцев об 'аномальной' погода на Николая и Новый год 2022: ждать ли снега

В День Святого Николая, 19 декабря, в Украине прогнозируют аномально теплую погоду. В канун Нового года, 31 декабря, мороза и снега также ожидать не стоит.

В субботу, 18 декабря, возможен небольшой мороз, однако днем по всей стране будут наблюдаться преимущественно плюсовые температуры, также возможны осадки. Об этом OBOZREVATEL рассказал народный синоптик Владимир Деркач.

"19 декабря будет незначительное похолодание, ночью минус, днем немного теплее. Незначительные осадки, но под ногами не будет хлюпать", – сказал он.

Более того, сильных холодов не предвидится в Украине до конца года. По словам синоптика, вторая декада декабря в целом будет теплой и нетипичной для зимы.

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В последние дни текущего года в Украине будет доминировать нехарактерная для зимы погода – то есть будет теплее, чем обычно. Температура будет колебаться от минусовой ночью до плюсовой днем.

Синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал мягкую и сравнительно теплую зиму в Украине. По его расчетам, погода в декабре-феврале будет без продолжительных морозов и с количеством осадков в пределах нормы.

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