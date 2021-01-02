Синоптик предупредил об опасности схода лавин в Карпатах

В первой декаде января в Карпатах может повыситься опасность схода лавин.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло. По его словам, причина состоит в том, что в период до 10 января в карпатском регионе ожидается много осадков в виде мокрого снега.

"В большинстве регионов Украины будет идти не снег, а дождь. Но больше осадков будет в карпатском регионе в виде мокрого снега. Исключительно из-за рельефа. Там буду проходить атмосферные фронты, осадков будет больше, может быть, даже по количеству до опасных значений", – предупредил синоптик.

Как пояснил Мурмыло, за счет мокрого снега в Карпатах может повысится опасность схода лавин. "Вероятность такая есть, поскольку будет мокрый снег, но пока сказать сложно. Это станет понятно позже", – уточнил он.

Как писал OBOZREVATEL, народный синоптик Владимир Деркач сообщил, что в январе в Украине возможны периоды похолодания, но они не будут продолжительными. В Карпатах он спрогнозировал снег.