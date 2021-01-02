Синоптик попередив про небезпеку сходження лавин у Карпатах

У першій декаді січня в Карпатах може підвищитися небезпека сходження лавин.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив провідний синоптик Українського гідрометцентру Роман Мурмило. За його словами, причина полягає в тому, що в період до 10 січня в карпатському регіоні очікується багато опадів у вигляді мокрого снігу.

"У більшості регіонів України буде йти не сніг, а дощ. Але більше опадів буде в карпатському регіоні у вигляді мокрого снігу. Виключно через рельєф. Там буду проходити атмосферні фронти, опадів буде більше, може, навіть за кількістю до небезпечних значень", – попередив синоптик.

Як пояснив Мурмило, за рахунок мокрого снігу в Карпатах може підвищиться небезпека сходження лавин. "Імовірність така є, оскільки буде мокрий сніг, але поки що сказати складно. Це стане зрозуміло пізніше", – уточнив він.

Як писав OBOZREVATEL, народний синоптик Володимир Деркач повідомив, що в січні в Україні можливі періоди похолодання, але вони не будуть тривалими. У Карпатах він спрогнозував сніг.