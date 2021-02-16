Синоптик показала самые холодные регионы в Украине

Известный синоптик Наталья Диденко рассказала, где в Украине в ночь с 15 на 16 февраля погода была самой холодной.

Соответствующие карты от Укргидрометцентра она разместила на своей странице в Facebook. Температура воздуха была низкой, в частности, в Киевской области (чтобы посмотреть карты, доскролльте новость до конца).

"Минувшая ночь была в Украине морозной – местами до -20...-25 градусов! Температура воздуха неоднородная, как это бывает, когда облачность также неоднородная – на Киевщине около -13 градусов, в Барышевке около -23 градусов", – написала она.

Также Диденко отметила "интересный парадокс": "Яремче, которое находится среди гор, показало -10 градусов, а Львов снизил градус до -20".

Ранее метеоролог Вера Балабух из Украинского гидрометеорологического института в комментарии OBOZREVATEL заявила, что, по прогнозу погоды, холода и морозы в нашей стране отступят.

Сейчас мы проживаем самый холодный период, на следующей неделе наступит потепление, сказала она.

По словам специалиста, пока Украина находится под действием завершающего антициклона и холодных воздушных масс.

"Они будут господствовать в Украине большую часть этой недели, затем им на смену придет циклон с теплом и осадками. Холода и морозы заканчиваются, вероятно, сейчас у нас самый холодный период", – подчеркнула Балабух.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что существенное и быстрое потепление в Украине начнется уже с 20-х чисел февраля. Такой прогноз дала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

По ее словам, потепление будет резким.