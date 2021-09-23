Синоптик – об изменениях климата в Украине: мы не в Антарктиде живем, смена сезонов останется

В Украине холодные зимы не исчезнут, несмотря даже на глобальное потепление. Ведь смену сезонов оно отменить не может.

В ближайшие зимние месяцы погода в стране отметится перепадом температур. Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов в Украинском гидрометинституте НАН (УкрГМИ) Вазира Мартазинова.

"Зима никуда не денется. Мы не в Антарктиде живем. Холодные зимы в Украине будут даже в условиях глобального потепления. Изменение времен года оно не отменит", – отметила она.

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Так климатолог ответила на предыдущие заявления одного из народных украинских синоптиков, якобы уже через несколько десятков лет у нас могут исчезнуть зимы.

Мартазинова подчеркнула: смену времен года определяет положение Земли к Солнцу. И хотя сезоны действительно могут быть неустойчивыми, они все равно продолжают оставаться.

Синоптик напомнила о прошлой зиме, которая в Украине была с морозами и обильными снегопадами. Последние накрыли страну почти под конец сезона – в феврале, когда столбики термометров опустились до -20 градусов.

По словам Мартазиновой, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.

В конце она добавила, что в целом изменения климата сопровождают всю историю нашей планеты, и роль человека в этих процессах не столь велика, как кажется.

"Научное мировое сообщество рассматривает в основном влияние загрязнения атмосферы на изменение климата. Но есть еще и другие факторы, которые на протяжении всей истории Земли оказывают гораздо большее влияние, чем человеческая деятельность", – отметила Мартазинова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 сентября в Украинских Карпатах выпал снег, а температура воздуха опустилась до -4 °С. В частности, заснежило горы Поп Иван Черногорский и Драгобрат.