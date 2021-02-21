Синоптик назвала регион Украины, где задержатся сильные морозы

Погода в Украине в ближайшие 10 дней в целом ожидается теплая, сильные морозы задержатся только в восточном регионе страны.

Об этом рассказала ведущий синоптик Укргидрометцентра Людмила Савченко в эфире канала "Украина 24". По ее словам, значительных похолоданий пока не видно.

"Но в отдельные ночи температура может снижаться до -6...-8 градусов. То есть конец февраля и начало марта – в целом это будет теплая погода, за исключением разве что восточных областей", — отметила она.

Савченко предупредила, что в некоторых местах еще будут сильные морозы.

"На Востоке будет холоднее – там 23-24 февраля температура ночью снизится до -11... -16 градусов, а в Луганской, Харьковской областях – даже до -20...-21 градуса. На остальной территории будет поддерживаться теплая погода. Но и на Востоке 25-26 февраля морозы ослабеют", — сказала она.

Также украинцев предупредили об опасности потепления. Так, на 22 февраля синоптики Укргидрометцентра спрогнозировали преимущественно солнечную погоду, из-за чего есть большая вероятность падения сосулек. При этом мокрый снегпойдет только в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях, на остальной территории без осадков.

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