Синоптик назвала дату похолодания в Украине: осталось потерпеть несколько дней

Жара в Украине продержится еще 5 дней – до 20 июля. Далее на территорию страны начнет заходить более свежий воздух.

Об этом сообщила в Facebook народный синоптик Наталья Диденко. По ее словам, после 20-го жара еще немного задержится на Востоке и Юге (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

"Но пока очень высокая температура воздуха в Украине остается. 16 июля ожидается в течение дня +30...+35, местами +33...+37 градусов", – отметила Диденко.

Также в пятницу ожидаются локальные дожди в западных, северных областях, на Харьковщине и Винниччине.

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Хотя сухой воздух еще доминирует, однако антициклон "стареет" и постепенно разрушается.

В Киеве 16 июля будет тоже жарко +32...+35 градусов. Без существенных осадков.

Как сообщается на сайте Украинского гидрометцентра, в большинстве областей Украины в пятницу без осадков, лишь днем на Закарпатье, Прикарпатье, в восточных и северных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью +18...+23 градусов, днем +30...+35 градусов; в Карпатах ночью +11...+16 градусов, днем +23...+28 градусов.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 16 июля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке +35,8 градусов в 1931 году, самая низкая ночью +7,8 градусов в 1902 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что во второй половине июля погода в Украине будет аномально жаркой, когда воздух прогреется почти до рекордных 40 градусов. К концу месяца температура станет комфортной, но одновременно регионы кое-где накроют бури с ливнями.

По его словам, всего за два дня, 21 и 22 июля, выпадет примерно 15-20 миллиметров осадков. Дожди в такую погоду обещают без ураганов и града.