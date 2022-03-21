Синдром Чернобаевки: оккупанты на восточных рубежах Украины только за сутки потеряли около 100 человек

Только за одни сутки, 20 марта, российские оккупанты на восточных рубежах потеряли до 100 солдат и множество военной техники. Похоже, что у врага наблюдается "синдром Чернобаевки", ведь Вооруженные силы Украины разбивают его снова и снова в тех же местах.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook. Отмечается, что противник 9 раз атаковал позиции украинских защитников, но каждый раз наши воины их отбрасывали назад.

В результате было повреждено 10 и уничтожено 12 российских танков. Кроме того, в арсенале страны-агрессора стало меньше на 17 боевых машин пехоты (БМП), 4 боевых бронированных машины (ББМ) и 7 артиллерийских систем.

Видео дня

ВСУ также уничтожили 21 единицу автомобильной техники оккупантов и повредили 7. Еще 5 своих машин враг бросил, отступая с поля боя.

"С каждым новым днем наши военнослужащие все больше убеждаются, что "синдром Чернобаевки" присущ не только российским генералам, кажется, им болеют все оккупанты без исключения. Победа будет за нами!" – отметили в ОТУ "Восток".

Напомним, что каждый раз после успешного удара ВСУ по аэродрому в Чернобаевке оккупанты снова свозят туда свою военную технику. Из-за такого нелогичного поведения "второй армии мира" уже появилось большое количество мемов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Впервые позиции россиян в Чернобаевке были разгромлены еще 27 февраля. После удара ВСУ оккупанты сгребли остатки сгоревшей техники и поставили на то же место новые вертолеты.

7 марта на этом месте украинцы уничтожили около 30 вертолетов, а 16 марта стало известно об уничтожении еще семи боевых вертолетов российской армии.

18 марта враг снова понес большие потери в Чернобаевке. На этот раз был уничтожен командный пункт 8 общевойсковой армии Южного военного округа РФ вместе с командующим армией, а также уничтожены и повреждены самолеты и вертолеты.

В ночь на 19 марта советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что Вооруженные силы Украины в шестой раз разнесли позиции российских оккупантов на аэродроме в Чернобаевке под Херсоном.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Чернобаевка в Херсонской области войдет в историю войн как пример бездарности российского командования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!