Синдром Чернобаевки: оккупанты на восточных рубежах Украины только за сутки потеряли около 100 человек

София Закревская
Общество
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Синдром Чернобаевки: оккупанты на восточных рубежах Украины только за сутки потеряли около 100 человек
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Только за одни сутки, 20 марта, российские оккупанты на восточных рубежах потеряли до 100 солдат и множество военной техники. Похоже, что у врага наблюдается "синдром Чернобаевки", ведь Вооруженные силы Украины разбивают его снова и снова в тех же местах.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook. Отмечается, что противник 9 раз атаковал позиции украинских защитников, но каждый раз наши воины их отбрасывали назад.

В результате было повреждено 10 и уничтожено 12 российских танков. Кроме того, в арсенале страны-агрессора стало меньше на 17 боевых машин пехоты (БМП), 4 боевых бронированных машины (ББМ) и 7 артиллерийских систем.

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ВСУ также уничтожили 21 единицу автомобильной техники оккупантов и повредили 7. Еще 5 своих машин враг бросил, отступая с поля боя.

"С каждым новым днем наши военнослужащие все больше убеждаются, что "синдром Чернобаевки" присущ не только российским генералам, кажется, им болеют все оккупанты без исключения. Победа будет за нами!" – отметили в ОТУ "Восток".

Напомним, что каждый раз после успешного удара ВСУ по аэродрому в Чернобаевке оккупанты снова свозят туда свою военную технику. Из-за такого нелогичного поведения "второй армии мира" уже появилось большое количество мемов.

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