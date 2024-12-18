Символ Рождества с языческими корнями: откуда в Украине взялся дидух и почему он очень важен

В дни Рождества в Украине можно увидеть такой характерный символ праздника как оригинально сплетенный и щедро украшенный сноп из колосков. Это дидух – древний оберег, дошедший до нас еще с дохристианских времен.

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OBOZ.UA разбирался, что такое дидух и какое он имеет значение. А также рассказывает, как его можно сделать своими силами.

Что такое дидух

Этимологические словари указывают, что слово "дидух" происходит от слова "дед" в значении "сноп соломы или камыша, связанный так, что половина верхушек с одной стороны, а половина – с другой". Некоторые исследователи расшифровывают его как "дух деда", что указывает на связь предмета с культом предков, которых славяне особенно чествовали и считали защитниками рода еще до принятия христианства. Элементы этого культа сохранились и после христианизации и дошли до наших дней.

Когда языческие и христианские традиции сплелись воедино, а праздник зимнего солнцестояния объединился с Рождеством, дидух также стала символом Иисуса Христа. При этом сохранилась и его трактовка как символа урожая и достатка.

Как используют дидух

Дидух является одним из главных украшений дома на праздник. Его устанавливают на почетном месте. Чаще всего это было краcный угол, где стояли иконы и висели вышитые рушники. Также праздничный сноп могли ставить на край стола, а возле него раскладывать блюда.

Перед ужином хозяин обходил подворье, неся дидух в руках. А потом вносил его в дом, произнося добрые пожелания. Например: "Дидух в дом – беда из дома".

Украшение хранили до завершения зимних праздников, то есть до Крещения, а затем обмолачивали, зерно отдавали скоту, а солому сжигали, чтобы призвать весну, уговорить ее прийти как можно раньше. Также считается, что это освобождало духи умерших предков и защищало живых от зла. Пепел дидуха рассыпали на огороде для лучшего урожая.

Как делают дидух

В основу ритуального снопа можно заложить разные виды зерна – пшеницу, овес, рожь, ячмень и т.д. В разных регионах Украины это были первые или последние собранные в жатву колосья. Но обязательно выбирали самые красивые, крепкие и ровные стебли. Их связывали специальным образом, чтобы пучки образовывали ножки, на которых дидух мог удобно стоять.

Украшали дидуха всем, что только имели – сухими цветами, цветными нитями и лентами, гроздьями калины, травами. В процессе изготовления украшения полагалось вспоминать умерших родственников. Это должно было усилить сноп, сделать его защитные свойства более выраженными.

Что нужно для изготовления дидуха

Кроме пучка колосьев вам понадобятся веревка, чтобы их связать, и лента для декорирования. Не забудьте о ножницах либо остром ноже, чтобы ровно все подрезать. Запаситесь всеми декоративными элементами, которые хотите видеть в снопе – цветами, сушеными ягодами и т.д.

Чтобы сплести дидуха, колосья нужно очистить от листьев и крепко связать у основания. К телу снопа приплетают дополнительные пучки, попутно украшая его выбранным декором. Напоследок нужно ровно подрезать ножки, чтобы украшение получилось стойким.

Если вы хотите изготовить дидуха своими руками, сегодня в 18:00 включайте YouTube-канал OBOZ.UA. Мы покажем мастер-класс по плетению праздничного снопа, который проведет народная мастерица Елена Кулинич. Или просмотрите запись позже в любое удобное для вас время.

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал о дидухе, кутье, соломенном пауке, вертепе и других рождественских традициях украинцев.

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