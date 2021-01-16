Сколько человек теряют обоняние при коронавирусе: названы цифры

Потеря, изменение обоняния и вкуса являются довольно распространенными симптомами COVID-19, которые часто проявляются внезапно.

В среднем двое из пяти пациентов жаловались на низкую чувствительность к запахам, но точный процент вероятности этого последствия коронавируса варьируется в разных исследованиях, пишет журнал Nature.

Одно из них показывает, что обоняние пропадает у около 41% пациентов с диагностированным коронавирусом.

Второй, более узкий эксперимент (проведенный в Иране в прошлом году) был направлен на тестирование с помощью идентификации запахов. Участники, которые еще не знали, что у них коронавирус, должны были описывать предлагаемые им запахи.

У 96% обнаружилась некоторая обонятельная дисфункция, у 18% – полная потеря запаха (аносмия).

Часто проблемы с обонянием оказываются единственным симптомом COVID-19, добавили ученые. Часть исследователей настаивает на обязательном тестировании людей, у которых пропал нюх.

Хотя эти механизмы до конца не изучены, существует общее мнение, что потеря запаха происходит, когда коронавирус заражает клетки, связанные с нейронами в носу.

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