В Украине будет сильный ветер, снег и холод: где ухудшится погода

В воскресенье, 7 марта, погода в Украине будет очень ветреная и довольно прохладная. В северных регионах ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Из-за порывов ветра до 20-30 м/с в стране на сутки объявлено штормовое предупреждение. Такой прогноз дает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в большинстве регионов осадков в этот день не предвидится. Однако зима со снегом не покинет Киевщину, Житомирщину, Сумщину, Черниговщину. Немного будет идти снег в Волынской и Ривненской областях.

Несмотря на то, что на остальной территории обойдется без дождя и снега, на тепло надеяться не стоит. Выше всего столбики термометров поднимутся в Одесской области – ожидается +6... +8 градусов. На Закарпатье прохладнее – до +4... +6. В восточных областях и в Карпатах днем +1... +6. В других регионах воздух прогреется в пределах +2... + 5 градусов.

В то же время по всей Украине ожидается сильный ветер – в северо-западных областях, на Волыни и Ривненщине порывы удут достигать 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с (уровень опасности І, желтый).

Также синоптики Укргидрометцентра предупреждают о значительном уровне лавинной опасности в Карпатах.

"В связи со снегопадами и метелями в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (ІІІ уровень)", – прогнозируют специалисты.

Погода в Киеве 7 марта будет облачной. Ветер западный и юго-западный с порывами до 15-20 м/с. Температура на уровне +2.. + 4 градусов, возможен мокрый снег.

"В ближайшие дни еще побудет холодная погода, а вот следующие выходные обещают быть веселыми, с пятницы температура воздуха повысится до +7... +10 градусов", – спрогнозировала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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