Сильный мороз в понедельник охватит всю Украину: где "минусы" будут наибольшими. Карта

Погода в Украине в понедельник, 18 января, будет солнечной, но морозной. Осадков почти не ожидается.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозу, существенные минусы охватят всю территорию страны (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

В целом по Украине в понедельник осадков не ожидается, за исключением оккупированного Крыма, где пойдет снег.

Температура воздуха ночью достигнет 18-22 градусов мороза (самые большие "минусы" будут в Сумской области), местами на западе и юго-востоке -9 -14.

Днем -13 -16, местами в западных и юго-восточных областях от 6 до 11 мороза.

Погода в Киеве 18 января также будет солнечной, ночью -17 -19, днем -13 -15.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали, что потепление в Украину вернется с 21 января.

После этого, до конца января, снова ожидаются морозы в некоторых регионах страны.