Сильных возмущений не ожидается, но будет штормить часто: календарь магнитных бурь на март

Четыре магнитных бури накроют Землю в марте 2023 года. Все они не будут нести сильную угрозу, поскольку мощных среди них не будет. В то же время и во время средних и слабых бурь метеозависимым людям специалисты советуют обратить внимание на свое здоровье.

Видео дня

Календарь опасных дат опубликовало издание "Вікна". Как отмечается, магнитные бури в марте следует ожидать 4, 12, 19 и 31 марта.

Все они будут средней или слабой мощности.

В субботу, 4 марта, ожидается первая солнечная вспышка весной 2023 года средней интенсивности. Уже 12 марта прогнозируют слабую волну магнитных бурь, 19 и 31 марта – средние бури.

Как уберечь здоровье во время магнитной бури

Специалисты советуют уделить особое внимание своему настроению – отложить, по возможности, важные дела, переговоры, встречи. Нужно избавиться от всех вещей, которые могут вызвать у вас тревогу или переживания.

По словам медиков, во время магнитной бури лучше есть больше фруктов и овощей, не пить кофе и алкоголь, и больше быть на свежем воздухе.

Советы для метеозависимых:

– устраивайте прогулки на свежем воздухе, но не переутомляйте организм сильными нагрузками;

– вместо фастфуда и алкоголя, отдавайте предпочтение пище с большим содержанием витаминов – сезонным фруктам и овощам;

– пейте меньше кофе, а больше – воды;

– избегайте ссор и конфликтных ситуаций;

– не планируйте длительные поездки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что ученые обнаружили таинственные "искры" на Солнце, которые помогут предсказывать вспышки и магнитные бури.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!