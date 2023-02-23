Сильных возмущений не ожидается, но будет штормить часто: календарь магнитных бурь на март
Четыре магнитных бури накроют Землю в марте 2023 года. Все они не будут нести сильную угрозу, поскольку мощных среди них не будет. В то же время и во время средних и слабых бурь метеозависимым людям специалисты советуют обратить внимание на свое здоровье.
Календарь опасных дат опубликовало издание "Вікна". Как отмечается, магнитные бури в марте следует ожидать 4, 12, 19 и 31 марта.
Все они будут средней или слабой мощности.
В субботу, 4 марта, ожидается первая солнечная вспышка весной 2023 года средней интенсивности. Уже 12 марта прогнозируют слабую волну магнитных бурь, 19 и 31 марта – средние бури.
Как уберечь здоровье во время магнитной бури
Специалисты советуют уделить особое внимание своему настроению – отложить, по возможности, важные дела, переговоры, встречи. Нужно избавиться от всех вещей, которые могут вызвать у вас тревогу или переживания.
По словам медиков, во время магнитной бури лучше есть больше фруктов и овощей, не пить кофе и алкоголь, и больше быть на свежем воздухе.
Советы для метеозависимых:
– устраивайте прогулки на свежем воздухе, но не переутомляйте организм сильными нагрузками;
– вместо фастфуда и алкоголя, отдавайте предпочтение пище с большим содержанием витаминов – сезонным фруктам и овощам;
– пейте меньше кофе, а больше – воды;
– избегайте ссор и конфликтных ситуаций;
– не планируйте длительные поездки.
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