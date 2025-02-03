Сигареты были везде: почему в СССР так много курили

Если обратить пристальное внимание на кинематограф времен СССР, то можно заметить, что герои тех лент очень много курят. Сигареты появляются в кадре постоянно, а реплики персонажей утопают в клубах табачного дыма.

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Курили в Союзе действительно много и повсеместно. OBOZ.UA разбирался, в чем была причина огромной популярности вредной привычки и существовали ли запреты на курение в советское время.

Табак прочно вошел в жизнь советского общества во время Второй мировой войны. Солдаты, которым приходилось постоянно находиться в условиях стресса, снимали его, в том числе с помощью курения. Об этом свидетельствуют, например, фронтовые песни, такие как "Давай закурим, товарищ, по одной".

Вернувшиеся с фронтов домой принесли с собой и эту привычку. Государство бороться с ней не стало. К курению ветеранов относились лояльно. Более того, в СССР свободно рекламировались немногочисленные марки сигарет, которые были вполне доступны, в отличие от некоторых продуктов питания, на которые сохранялся значительный дефицит. К тому же стоила пачка совсем недорого.

Не стеснялись показывать персонажей-курильщиков даже детям. Достаточно вспомнить харизматичного Волка из мульсериала "Ну, погоди!". Он не выпускал изо рта смятой сигареты и постоянно дымил ею в кадре. Поэтому неудивительно, что в СССР был столь высок процент подростков, которые рано начинали курить.

Впрочем, о вреде табачного дыма знали и предупреждали даже в Советском Союзе. Однако соответствующие ограничения не вводились. Курить можно было не только на работе или в заведениях питания, но даже в поездах и салонах самолетов. Максимум, что смогла придумать советская пропаганда – это призыв выбирать качественные сигареты. Также производители могли отметить на пачке, что их продукция содержит меньшее количество вредных веществ.

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