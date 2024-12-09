Сидит дома, пользуется интернетом: в полиции опровергли информацию, что участник смертельного ДТП в Днепре ездит по городу за рулем. Видео

В Национальной полиции Украины опровергли информацию, что 17-летний фигурант дела о смертельном ДТП в Днепре, в результате которого погибла 10-летняя девочка, ездит по городу за рулем. По решению суда он находится под домашним арестом.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Главного управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области в понедельник, 9 декабря. Ранее в сети завирусилось видео, на котором фигурант дела (вероятно, 17-летний Арсений Бессонов, пассажир автомобиля BMW) едет в авто и даже хвастается своими связями.

На его странице в TikTok этого видео нет, но его распространили Telegram-каналы. Когда кадры были сняты, сейчас неизвестно.

Как добавили правоохранители, подозреваемому запрещено покидать жилье в любое время суток и полиция это контролирует. В то же время, ему не запрещено пользоваться Интернетом и социальными сетями.

"Напомним, что 17-летнему парню сообщено о подозрении за неоказание помощи лицу, находившемуся в опасном для жизни состоянии, предусмотренном ч. 3 ст. 136 Уголовного кодекса Украины. Расследование смертельного ДТП будет проводить Главное следственное управление Нацполиции", – добавили в сообщении .

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Днепре вечером 1 декабря столкнулись BMW и Ford. Погибла 10-летняя девочка, еще четыре человека пострадали. Водитель BMW у остановки общественного транспорта врезался в автомобиль, совершавший маневр разворота.

– Главным подозреваемым является 19-летний Валерий Олещенко. Правоохранители утверждают, что он находился за рулем автомобиля. Недавно стало известно, что он находится на испытательном сроке за другое преступление и мог быть должен большую сумму.

– Суд избрал Олещенко меру пресечения в виде 60 дней безальтернативного содержания под стражей.

– Второй подозреваемый – 17-летний Арсений Бессонов, который, по информации правоохранителей, в момент аварии якобы был пассажиром, а не водителем BMW.

– Суд обязал его провести 60 суток под круглосуточным домашним арестом, подозревая в нарушении ч. 3 ст. 136 УК – неоказание помощи лицу, находившемуся в опасном для жизни состоянии.

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