Си Цзиньпин дал обещание: Зеленский раскрыл важную деталь переговоров с Китаем

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл важную деталь переговоров с китайским лидером Си Цзиньпинем. По его словам, лидер Коммунистической партии Китая дал обещание не поддерживать Россию.

Видео дня

Речь идет о передаче оружия или других технологиях. Об этом глава государства рассказал итальянским СМИ.

Зеленский отметил, что Си Цзиньпинь во время переговоров заверил, что его страна будет стоять в стороне от процесса и не будет оружием поддерживать страну-агрессора.

"Мы рассчитываем, что Китай не будет поставщиком оружия в РФ и не будет оружием или другими технологиями поддерживать Россию", – сказал он.

Напомним, Зеленский и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры 26 апреля. Глава Украины назвал беседу "длительной и содержательной".

Китайский лидер во время разговора подчеркнул, что Пекин "не будет подливать подсолнечное масло в огонь" в начавшейся Россией войне. Политик назвал диалог Киева и Москвы "единственным выходом".

Как сообщал OBOZREVATEL, делегация от Китая поддержала резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, содержащую жесткие формулировки по России из-за ее вторжения в Украину. Голосование состоялось еще 26 апреля, однако внимание на текст документа и то, что Пекин оказался среди поддержавших его, аналитики обратили только сейчас, ведь обычно он воздерживался от поддержки проектов аналогичных решений.