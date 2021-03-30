Под Шумами 24-летняя медик спасла раненного украинского воина, вытянув из-под обстрела. Фото героини

Во время трагического обстрела под Шумами 20 марта 24-летняя врач-реаниматолог Светлана вытянула раненого украинского защитника с поля боя под прицельным пулеметным огнем.

Руководство бригады представило девушку к награждению орденом Богдана Хмельницкого. О ее истории рассказал журналист Игорь Левенок на странице в Facebook.

Он описал разговор с девушкой о ее поступке (далее цитируем):

- Так вы его спасли?

- Нет, я думала только как бы все побыстрее сделать. Наложить турникет и оттянуть его в безопасную зону...

- Но по вам стрелял вражеский пулеметчик!

- Да, наверное... Я об этом уже не думала.

- А если бы вы не успели наложить тот турникет?

- Я не знаю что бы было...

- Сколько вы весите?

- 48 килограммов...

- А он?

- А он – больше...

- Так вы его спасли, человек же выжил!!!

- Да нет, я просто сделала все, что смогла.

Боевой медик Светлана Facebook / Игорь Левенок

Журналист восхитился поступком украинки. Он отметил, что Светлана могла бы спокойно работать в больнице, но вместе с украинскими воинами "месит грязь во влажных окопах под Горловкой".

"Думаете такое только в кино показывают? Как санитарка или медсестра тянет бойца с поля боя? Нет, такое бывает на самом деле, в центре Европы, где война длится уже восьмой год! И она это сделала! И спасла человеческую жизнь, рискуя собственной!" – написал Левенок.

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Как писал OBOZREVATEL:

26 марта в зоне проведения Операции Объединенных сил российские террористы устроили минометный обстрел в районе поселка Шумы. Как следствие, погибло четверо защитников Украины, еще двое получили ранения.

После этого состоялось экстренное совещание украинской делегации в ТКГ, по итогам которой она призвала ОБСЕ провести заседание подгруппы по безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на убийство воинов ВСУ на Донбассе. Он отправил туда начальника Генштаба ВСУ и пообещал разговор с Путиным.