Под Шумами 24-летняя медик спасла раненного украинского воина, вытянув из-под обстрела. Фото героини
Во время трагического обстрела под Шумами 20 марта 24-летняя врач-реаниматолог Светлана вытянула раненого украинского защитника с поля боя под прицельным пулеметным огнем.
Руководство бригады представило девушку к награждению орденом Богдана Хмельницкого. О ее истории рассказал журналист Игорь Левенок на странице в Facebook.
Он описал разговор с девушкой о ее поступке (далее цитируем):
- Так вы его спасли?
- Нет, я думала только как бы все побыстрее сделать. Наложить турникет и оттянуть его в безопасную зону...
- Но по вам стрелял вражеский пулеметчик!
- Да, наверное... Я об этом уже не думала.
- А если бы вы не успели наложить тот турникет?
- Я не знаю что бы было...
- Сколько вы весите?
- 48 килограммов...
- А он?
- А он – больше...
- Так вы его спасли, человек же выжил!!!
- Да нет, я просто сделала все, что смогла.
Журналист восхитился поступком украинки. Он отметил, что Светлана могла бы спокойно работать в больнице, но вместе с украинскими воинами "месит грязь во влажных окопах под Горловкой".
"Думаете такое только в кино показывают? Как санитарка или медсестра тянет бойца с поля боя? Нет, такое бывает на самом деле, в центре Европы, где война длится уже восьмой год! И она это сделала! И спасла человеческую жизнь, рискуя собственной!" – написал Левенок.
Как писал OBOZREVATEL:
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