На Закарпатье спасли туриста из Киева, который в мороз и снегопад решил покорить высокогорье. Фото

В Раховском районе Закарпатской области горные спасатели пришли на помощь туристу из Киева, который во время путешествия замерз на высокогорье. Мужчину с помощью спецтехники доставили к медикам.

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Пока ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Закарпатья.

"Снег и мороз в горах? Да еще в декабре? Просто неслыханно! Вот и турист из Киева не ожидал таких прихотей погоды. 37-летний мужчина вышел в поход из поселка Ясиня и прошел через горную долину Шиса. После ночевки он захотел подняться на Петрос, но в итоге обошел его и двинулся в сторону долины Головческа. Киевлянин не был готов к погодным условиям – а в тот момент в горах было 12 градусов мороза – и очень сильно замерз", – рассказали в ГСЧС.

Сначала для помощи туристу по указанным координатам отправились горные поисковики из поселка Ясиня. Однако из-за холода мужчина решил пойти дальше – и по новым координатам неподалеку от горной долины Головческа его уже нашли спасатели из Лазещины.

После оказания необходимой помощи киевлянина транспортировали вниз в село и с подозрением на обморожение ног передали врачам бригады экстренной медицинской помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, в Раховском районе Закарпатской области двое туристов, один из которых житель Киевщины, заблудились на высокогорье Карпат. Мужчины путешествовали по району и потеряли ориентиры.

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