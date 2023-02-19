'Штормить' будет трое суток: советы метеозависимым, как пережить магнитную бурю

В воскресенье, 19 февраля, Землю накроет очередная магнитная буря, вызванная вспышками на Солнце. В этот раз возмущения магнитного поля нашей планеты будут ощутимы в течение трех дней – до 21 февраля включительно.

Видео дня

Об этом сообщает погодный сайт Meteoagent. Там сообщили, что эта буря будет средней мощности.

Почти сразу после этого с 22 по 28 февраля будут фиксироваться новые возмущения магнитного поля, однако они будут низкоинтенсивными. Отметим, что прогнозы насчет магнитных бурь рассчитываются с помощью спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру.

Как известно, магнитная буря – это возмущения геомагнитного поля нашей планеты. Они вызваны потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем.

В периоды бурь метеозависимым, беременным, а также пожилым людям и тем, кто имеет хронические болезни, следует особенно внимательно относиться к своему здоровью. У них в это время может ухудшиться самочувствие.

Как пережить период магнитных бурь

Метеочувствительным людям советуют не пренебрегать сном, пытаться ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время.

Также рекомендуется употреблять как можно больше сезонных фруктов и овощей. Кроме того, нужно не забывать пить достаточное количество воды.

В то же время употребление напитков с кофеином и алкоголя следует свести к минимуму.

Не помешают прогулки на свежем воздухе, но не следует переутомлять организм сильными нагрузками.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 17 февраля, Землю накрывала слабая магнитная буря. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!