Может стать причиной сбоев в работе энергосистем: синоптики предупредили о магнитной буре в пятницу

В пятницу, 17 февраля, на Земле ожидается слабая магнитная буря. Однако она может вызвать сбои в работе энергосистемы, повлиять на маршруты миграций птиц и животных, а также на здоровье людей.

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Об этом сообщает Мeteoprog.com. Магнитная буря – это возмущение геомагнитного поля нашей планеты. По данным синоптиков, 17 февраля оно будет на уровне уровня G1.

В частности, отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне – на Солнце произошли четыре вспышки класса С и одна вспышка класса М1,1.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших. А вспышка М1,1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли и спровоцировать солнечный радиационный шторм.

По прогнозам, в пятницу геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до слабого штормового уровня, а солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 17 февраля:

– вероятность малого геомагнитного шторма – 30%

– вероятность большого геомагнитного шторма – 15%

– вероятность вспышки на Солнце М-класса – 35%

– вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 5%

– количество солнечных пятен – 42.

В период магнитных бурь люди могут чувствовать слабость и сонливость, нарушение сна, раздражительность и подавленное настроение, головную боль и головокружение, боль в сердце, повышенное или пониженное артериальное давление, боль в спине и суставах, а также апатию и тревогу.

Чтобы легче пережить этот период нужно полноценно высыпаться, гулять на свежем воздухе, питаться здоровой пищей и не прибегать к вредным привычкам, а также ограничить себя от волнений и стресса.

Не помешает ванна с травами или контрастный душ в течение дня. Людям с хроническими заболеваниями нужно держать лекарства под руками.

Как сообщал OBOZREVATEL, затяжная магнитная буря ожидается в период с 19 по 22 февраля. В целом, последний месяц зимы будет довольно непростым в этом плане. Прогнозируются длительные и сильные магнитные бури.

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