Штат Миссисипи признал побратимом Хмельницкую область, – глава ОВА

Штат Миссисипи в Америке признал Хмельницкую область в Украине регионом-побратимом. Такое решение уникально, поскольку США впервые в истории признали побратимом целую область.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий во вторник, 10 мая. Обращение к жителям по итогам 76-го дня войны с Россией он опубликовал на своем канале в Telegram.

"Имею уникальную новость. Штат Миссисипи признал нашу область областью-побратимом. Это впервые в истории штат США принял такое решение. Есть города-побратимы, но чтобы штат и вся область были побратимами, такого еще не было", – сказал глава ОВА.

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Гамалий также поблагодарил главу американского штата Тейта Ривза за поддержку украинского государства в борьбе против российских захватчиков.

"Я искренне благодарен губернатору штата Миссисипи за поддержку нашей области и нашей страны в столь сложное время", – добавил Гамалий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 мая президент США Джо Байден поставил свою подпись под законом о ленд-лизе, которым открыл программу поставки Украине вооружения. Он передал ручку, которой сделал подпись, первой этнической украинке в Конгрессе США сенатору от Республиканской партии Виктории Спартц.