Шмыгаль рассказал, как Украине избежать локдауна, и призвал всех вакцинироваться

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, чтобы избежать локдауна в Украине населению необходимо вакцинироваться от коронавируса (COVID-19). Он предупредил, что локдаун повлияет на экономику страны.

Об этом глава Кабинета министров рассказал во вторник, 14 сентября, на пресс-конференции. По его словам, у правительства стоят две задачи: спасти людей и не дать упасть экономике.

"Чем это можно сделать – вакцинацией. Нужен ли нам локдаун? Если все прививаются и сознательно и ответственно к этому подходят – не нужен. Повлияет ли локдаун на экономику – повлияет", – говорил чиновник.

Со слов Шмыгаля, в стране начался рост экономики, поэтому он призвал украинцев вакцинироваться.

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"Не переживайте, вакцины, которые есть в Украине, эффективные и безопасные. Вакцинация – это единственный выход побороть пандемию", – добавил премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины 13 сентября принял изменения в постановление №1236, устанавливающее новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.

Бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов говорил, уровень заболеваемости коронавирусом в Украине порядка +6000 новых случаев заражения в сутки, требующий введения локдауна, может быть достигнут в начале октября. В стране по-прежнему много "горючего материала" для вируса – людей, не имеющих к нему иммунитета.