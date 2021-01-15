Шмыгаль: карантин в Украине не отменят до конца года

Карантинные мероприятия, такие как обязательное ношение маски и соблюдение социальной дистанции, будут действовать в Украине до конца года.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "Сніданку 1+1". Он также уточнил, что наша страна ожидает вакцину от COVID-19 в феврале-марте 2021 года.

По его словам, позицию правительства относительно карантина озвучивает министр здравоохранения Максим Степанов: январский локдаун позволит сбить потенциальную волну заболеваемости после новогодне-рождественских праздников.

"Далее в феврале-марте мы ожидаем вакцину. Это будет моральное облегчение, но ношение маски, мытье рук, социальная дистанция – это основные мероприятия, которые остаются актуальными и будут актуальными до конца года", – подчеркнул Шмыгаль.

Премьер рассказал, что Украина уже подписала все необходимые документы для получения вакцины против коронавируса в рамках инициативы COVAX.

О том, что страна после 24 января страна вернется к адаптивному карантину, ранее говорил Степанов. По его мнению, продолжать нынешние жесткие ограничения "нет смысла", поскольку такое решение "должно быть логичным и соответствовать законам эпидемиологии". По решению правительства, карантин будет действовать до конца зимы, 28 февраля.

Сейчас в Украине введен так называемый карантин зимних каникул (локдаун).

Карантинные ограничения на время зимнего локдауна в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве назвали условия для повторного локдауна в Украине.