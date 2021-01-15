Шмигаль: карантин в Україні не скасують до кінця року

Карантинні заходи, такі як обов’язкове носіння маски та дотримування соціальної дистанції, діятимуть в Україні до кінця року.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль в етері "Сніданку 1+1". Він також уточнив, що наша країна очікує на вакцину від COVID-19 у лютому-березні 2021 року.

За його словами, урядову позицію щодо карантину озвучує міністр охорони здоров’я Максим Степанов: січневий локдаун дозволить збити потенційну хвилю захворюваності після новорічно-різдвяних свят.

"Далі в лютому-березні ми очікуємо на вакцину. Це буде моральне полегшення, але носіння маски, миття рук, соціальна дистанція – це будуть основні заходи, які залишаються актуальними та будуть такими до кінця року", – підкреслив Шмигаль.

Прем’єр розповів, що Україна вже підписала усі необхідні документи для отримання вакцини проти коронавірусу в межах ініціативи COVAX.

Про те, що після 24 січня країна повернеться до адаптивного карантину, раніше говорив Степанов. На його думку, продовжувати нинішні жорсткі обмеження "немає сенсу", оскільки таке рішення "має бути логічним і відповідати законам епідеміології". За рішенням уряду, карантинні обмеження діятимуть до кінця зими, 28 лютого.

Наразі в Україні діє так званий карантин зимових канікул (локдаун).

Карантинні обмеження на час зимового локдауну в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві охорони здоров'я назвали умови для повторного локдауну в Україні.