Шмигаль поблагодарил энергетиков за героическую работу в условиях войны

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Премьер-министр Денис Шмигаль отметил государственными наградами украинских энергетиков, героически работающих на передовой.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Посетил сегодня энергетиков, фактически работающих на передовой. Отметил их государственными наградами. Пока враг разрушает наши мирные города, энергетики героически делают все, чтобы наша страна продолжала жить", - написал Шмигаль.

Он добавил, что с первого дня войны работники Киевского регионального центра обслуживания сети ремонтировали объекты системы передачи вблизи самых горячих точек в Киевской области: Василькова, Гостомеля и Новых Петровцев.

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Напомним, что с начала войны только в Киевской области энергетики ДТЭК Ахметова смогли вернуть свет около 100 тыс. семей, пострадавших от обстрелов российских оккупантов. Более 30 аварийных бригад компании вместе с военными работают над восстановлением электроэнергии в области в режиме 24/7.

В общей сложности по всей стране обесточенными остаются более 1000 населенных пунктов.