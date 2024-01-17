Шмигаль поблагодарил энергетики и Силы ПВО за прохождение отопительного сезона по плану

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль выразил благодарность энергетикам, газовикам, работникам теплокоммунэнерго и Силам ПВО за стабильное прохождение этого отопительного сезона.

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Это он сказал в ходе заседания правительства.

Премьер-министр рассказал, что сейчас Украина пересекает экватор отопительного сезона. Этот осенне-зимний период Украина проходит в плановом режиме благодаря заблаговременному и масштабному ремонту, накоплению энергоресурсов и защите объектов критической инфраструктуры.

"Это заслуга наших энергетиков, наших газовщиков, работников теплокоммунэнерго и, конечно, наших героических Сил ПВО. Искренне благодарю всех за отличную работу", – сказал Шмигаль.

Премьер-министр добавил, что в энергетике было восстановлено 2,2 ГВт мощности тепло- и гидрогенерации после прошлогодних массовых ракетных атак. В настоящее время производимой в Украине электроэнергии хватает для покрытия внутренних потребностей.

Кроме того, благодаря росту экспортно-импортных возможностей, Украина может импортировать большие объемы электроэнергии от западных соседей и привлекать в случае необходимости аварийную помощь.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что у Украины достаточное количество топлива, чтобы пройти зиму даже при условии российских ударов по энергосистеме.