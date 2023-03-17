Школьница из Донецкой области победила в конкурсе от Фонда Рината Ахметова и получила современный ноутбук

15-летняя девушка из Донецкой области стала одной из победительниц прошлогоднего конкурса "Напиши письмо святому Николаю" от Фонда Рината Ахметова. Она получила от Фонда ноутбук, о котором давно мечтала.

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У школьницы проблемы со здоровьем: мама признается, что ее дочь ежедневно борется за болезнь за право жить жизнью здорового человека. Девушка учится дома, пишет стихи, сочиняет песни и мечтает стать певицей. Из-за болезни дочери ее семья не эвакуировалась от войны ни в 2014 году, ни в 2022-м. Летом прошлого года в их дом попал снаряд: разрушило крышу, но, к счастью, люди не пострадали. После пережитого старшеклассница большую часть времени проводит в подвале: там учится и ночует.

Конкурс "Напиши письмо святому Николаю" девушка нашла в интернете самостоятельно. Сама же написала письмо — даже два, опасаясь, что из-за войны первое не будет доставлено. Она перечислила свои базовые потребности: канцелярия для обучения, лампа для освещения в подвале.

О своей главной мечте – ноутбуке – девушка попросить не решилась, ведь это очень ценный подарок. Об этом знали только в семье и школе. Именно об этой мечте Фонда Рината Ахметова рассказала директор ее учебного заведения, отметив, что для девушки такой гаджет будет означать связь с миром, возможность полноценного обучения и получения информации. Поэтому школьнице передали современный ноутбук от Основателя Фонда – Рината Ахметова.

"Твоя история очень поразила, поэтому было принято решение исполнить не только те пожелания, о которых ты писала в письме святому Николаю, но и осуществить твою мечту и подарить тебе этот современный ноутбук. Надеемся, он станет твоим удобным помощником как в учебе, так и в реализации твоих творческих способностей", - обратились к девушке сотрудники Фонда, передавая подарок.

Программа "Ринат Ахметов — Детям" уже более 20 лет занимается детьми и исполняет детские мечты. Поддержку по программе уже получили более 5 миллионов детей Украины.