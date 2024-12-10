'Школа шкиперов' от 'Стального фронта': 50 выпускников уже готовы защищать морские границы Украины

Инициатива "Школа шкиперов", начатая "Стальным фронтом" Рината Ахметова, уже выпустила 50 шкиперов, готовых выполнять задачи по обороне морских границ Украины.

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Об этом сообщил Александр Водовиз, руководитель проектного офиса генерального директора Группы "Метинвест".

"Мы уже подготовили 50 шкиперов, и это только начало. В перспективе мы говорим о сотнях выпускников, которые смогут работать как в гражданском флоте, так и в нашем оборонном", – отметил Водовиз.

Он подчеркнул, что выпускники школы приобретают знания, необходимые для выполнения боевых задач, и добавляет: "Когда мы видим видео с передовой от наших ребят, это наполняет гордостью".

Курсанты школы проходят теоретическую и практическую подготовку, включающую в себя навигацию, такелаж, радиосвязь и управление судами в различных условиях – от узких рек до штормовой волны.

Благодаря этой инициативе военные моряки получают не только практические навыки, но и возможность обмениваться знаниями после выполнения задач: "Мы хотим, чтобы они возвращались с новыми знаниями и делились ими с другими", – добавил Водовиз.

Учеба проходит с привлечением украинских и иностранных инструкторов, работающих по адаптированным международным программам. В будущем школа планирует значительно расширить количество выпускников по усилению обороноспособности украинского флота.

"Школа шкиперов" – лишь часть масштабной инициативы Стального фронта. Водовоз также напомнил о других направлениях помощи ВСУ. В частности, в 2022 году "Метинвест" закупил и произвел 155 тысяч бронежилетов, что покрывает нужды каждого четвертого-пятого военного на фронте. Кроме того, "Стальной фронт" обеспечил украинское войско более 10 тысяч дронов, десятками тысяч аптечек, турникетов, тепловизоров и средств связи.

Особое внимание уделяется строительству "крыивок" – стальных укрытий, которые служат защитой для бойцов вблизи линии фронта.

"Даже враг признает качество наших тайников – они говорят: 'У них такого нет', – поделился Водовиз.

Стальной фронт – это милитарная инициатива, начатая Ринатом Ахметовым и его бизнесами с началом полномасштабного вторжения России. Инициатива включает различные аспекты помощи: от обеспечения армии мобильными укрытиями и броней для техники до производства противоминных тралов и создания командных пунктов. Всего бизнесы Рината Ахметова направили на помощь военным и гражданским украинцам более 300 млн долл. (10,6 млрд грн).