'Шкарлета исправит Могила'? Будет ли стоить скандал вокруг Могилянки кресла министру образования

"Если любишь – уйди!" – призвали министра образования и науки Сергея Шкарлета студенты Киево-Могилянской академии и ряда других столичных вузов в День святого Валентина. Одноименная акция стала третьим массовым мероприятием украинского студенчества с требованием отставки для скандального чиновника за последние недели. Катализатором протестов стала незаконная попытка МОН вмешаться в выборы президента НаУКМА и ограничить университетское самоуправление. Сейчас, несмотря на то, что возглавляемое Шкарлетом ведомство довольно быстро дало задний ход и отменило свой приказ о проведении повторных выборов в Могилянке, молодежь отступать не собирается. И обещает продолжить бессрочную забастовку до полного удовлетворения своих требований, ключевым из которых является отставка министра, уличенного в свое время в плагиате.

Почему украинские студенты считают, что Шкарлет должен уйти и может ли ситуация с "Могилянкой" стоить ему должности, разбирался OBOZREVATEL.

Толчком для протестов против продолжения пребывания Шкарлета в министерском кресле стала эпопея вокруг выборов президента Киево-Могилянской академии, в которых победил бывший руководитель этого учебного заведения, экс-министр образования и действующий глава Национального агентства по качеству высшего образования Сергей Квит.

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Сами выборы не обошлись без провокаций. Около 13 часа дня на избирательный участок ворвалась группа неизвестных в масках. Они залили зеленкой содержимое одной из избирательных урн. Вторую злоумышленники забрали с собой: ее нашли вызванные представителями Могилянки правоохранители часом позже. Члены избиркома, осмотрев похищенный ящик на предмет повреждений или посторонних предметов, решили учесть бюллетени из него при подсчете голосов.

"Голосование на участке НЕ останавливалось и было проведено с соблюдением всех требований закона и других нормативных актов. При подсчете голосов Избирательная комиссия коллегиально приняла решение осматривать, открывать ящики и подсчитывать бюллетени по каждому ящику отдельно. Все ящики и все бюллетени были признаны надлежащими и такими, которые могут быть учтены для установления результатов выборов. На похищенном ящике была отдельно и дополнительно проверена целостность пломб и самого ящика – все было целым и опечатано корректно. Был небольшой скол (дыра от падения, вероятно), через который, не повредив листы, – бюллетени нельзя было вытащить или докинуть. Все бюллетени были дополнительно осмотрены (каждый отдельно), действительность подписей и печати на всех бюллетенях признаны и Избирательной комиссией единогласно принято коллегиальное решение эти бюллетени учесть", – объяснял на следующий день в своей публикации в Facebook глава избирательной комиссии по выборам президента КАУКМА Владимир Венгер.

С тем, что выборы прошли, а новым президентом Могилянки избран Сергей Квит, согласились все члены избирательной комиссии, наблюдатели и главный оппонент победителя – и.о. президента НаУКМА Александра Гуменная. Все они подписали протокол с результатами голосования.

Но тут в дело неожиданно вмешался министр образования и науки. Сергей Шкарлет заявил, что МОН не будет подписывать контракт с Квитом из-за "невозможности установить объективные результаты голосования" – и подписал приказ о назначении повторных выборов. Несмотря на то, что у МОН не было никаких полномочий давать оценку "объективности" и законности выборов, а вмешательство в этот процесс со стороны министерства является прямым нарушением действующего законодательства, в частности, ЗУ "О высшем образовании".

"Тот приказ МОН – не что иное, как превышение полномочий. Это элементы произвола просто. Я ничего подобного за 30 лет независимости не помню, честно говоря. Согласно закону, выборы признает или не признает исключительно избирательная комиссия в самом университете. Министерство не имеет таких полномочий. Согласно законодательству, решать, кому быть президентом – дело исключительно самого университета", – прокомментировал OBOZREVATEL те события сам Сергей Квит.

Студенты Могилянки беспрецедентный шаг МОН восприняли как наступление на университетское самоуправление. Они объявили бессрочную забастовку с требованиями отставки Шкарлета, прекращения наступления на автономию украинских вузов и немедленного подписания контракта с победителем выборов Сергеем Квитом. И анонсировали на 4 февраля первую массовую акцию протеста "Министр временный, Могилянка – вечна!" под правительственным зданием.

Накануне акции вечером 3 февраля в дело вмешался Кабмин, после совещания у премьера Шмыгаля МОН отменило приказ о повторных выборах.

"Последствием вечернего совещания у премьер-министра стала отмена приказа о назначении повторных выборов на апрель. Кроме того, министр образования тогда подтвердил, что документы, которые я сдал на спецпроверку, уже проходят эту процедуру. Спецпроверка – это не что-то чрезвычайное. Обычно процедура занимает несколько недель. На совещании у премьера из уст господина Шкарлета прозвучало, что ее результаты ожидаются через три недели", – рассказал Квит, присутствовавший на той встрече.

Несмотря на то, что в МОН, похоже, передумали вмешиваться в волеизъявление на выборах в Могилянке – студенческие протесты только набирают обороты. Студенты продолжают настаивать на реализации их ключевого требования: отставки министра Шкарлета.

"Шкарлет – это плагиатор. Такой человек в кресле министра образования и науки – это для украинского образования ужасное явление. Поэтому мы выходили с требованием не допустить его назначения ровно два года назад. Поэтому мы выдвигаем требование отставки Шкарлета сейчас. Для нас не ок министр-плагиатор. Для нас не ок, что МОН возглавляет человек, который в прошлом имел связи с "Партией регионов" и сотрудничал со скандально известным министром образования Дмитрием Табачником. Мы не можем примириться с тем, что в должности министра находится человек, который вообще не учитывает мнение студентов", – рассказал OBOZREVATEL представитель студенческого СМИ "Спудейський вісник", член страйккома (забастовочного комитета) НаУКМА Сергей Фирак.

Одним из ярких примеров пренебрежения со стороны руководства МОН по отношению к студентам он считает также ситуацию вокруг отчисления в конце января председателя Студенческого совета Национального авиационного университета Владимира Падерина, последовательно выступавшего против коммерческой застройки на территориях этого вуза. Формальным основанием для отчисления Падерина стало "нарушение правил общежития".

"МОН никак не прокоммуницировал вовне по поводу ситуации с отчислением председателя Студсовета НАУ. А это – яркое свидетельство того, как они к нам относятся", – отметил Фирак.

На акции 14 февраля, кроме неизменного требования по поводу отставки Шкарлета, студенты требовали также восстановления Падерина и увольнения действующего ректора этого вуза Максима Луцкого, который, по данным СМИ, является кумом экс-министра образования Табачника, бывшим советником беглого премьера Николая Азарова. Фамилия Луцкого также упоминалась контексте дела по выводу денег вкладчиков "Терра Банка", а сам он голосовал за "Харьковские соглашения", дело по поводу которых сейчас расследует СБУ. Говорят, что Луцкий является также другом Шкарлета, чем и может объясняться "слепота" МОН во всем, что касается НАУ.

Впрочем, пока выполнять требования студентов – а кроме "могилянцев" на Банковую в понедельник вышли студенты Киевского политехнического института, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Национального авиационного университета, а во Львове в этот же день протестные требования поддержали студенты Украинского католического университета – власти не спешат.

"К нам в начале акции вышли, как нам сказали полицейские, "представители из Офиса президента". Но одного из этих представителей мы точно смогли идентифицировать, это был заместитель министра Витренко. Мы отказались с ним общаться, так же как отказываемся общаться с кем бы то ни было из Министерства образования. Заявление с нашими требованиями, которое подписал глава нашей Студенческой коллегии Руслан Грабовский, мы передали через полицию президенту Зеленскому", – рассказал Фирак.

Ранее студенты также потребовали рассмотреть их требования на заседании Комитета по вопросам образования в Верховной Раде Украины. Однако в повестке дня прошедшего 9 февраля заседания вопрос по поводу отставки Шкарлета так и не появился – члены комитета сослались на необходимость подготовиться к рассмотрению. Возвращение к резонансному вопросу анонсировали на следующее заседание, 16 февраля.

"Мы сегодня получили информацию, что предстоящее в среду заседание Комитета по образованию переносится на неопределенный срок. На этой неделе наши вопросы снова не будут рассматривать. Поэтому мы уже думаем над следующей акцией. Пока Шкарлет не уйдет – мы забастовку не прекратим. Не устроит нас и вероятная замена его на заместителя Витренко, который пишет посты, в которых называет нас проплаченными и так далее… Мы не отступимся", – заверил Фирак.

Вмешавшись в выборы президента НаУКМА, Шкарлет спровоцировал такую мощную волну протестов, что она вполне может снести его с министерского кресла. При этом все большее распространение получает мнение, что на нарушение закона он решился из-за того, что не хотел видеть в должности президента НаУКМА конкретного человека – Сергея Квита. Ведь именно под председательством последнего НАОКВО подтвердило плагиат сразу в трех научных работах Шкарлета.

О мести как главном мотиве действий министра образования в ситуации с Могилянкой, в частности, заявляла главная редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

"Квит возглавлял Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования, которое в октябре 2020 года признало нынешнего министра образования Сергея Шкарлета плагиатором… Конечно, Шкарлет не может принять тот факт, что президентом ВУЗа станет человек, обвинивший его в плагиате. И речь идет на самом деле о мелочной мести закомплексованного человека. По определенному стечению обстоятельств, в нынешней власти много таких "руководителей", – написала Мусаева на своей странице в Facebook еще 3 февраля.

Сам Сергей Квит также не исключает, что первопричиной нежелания МОН видеть его в должности главы НаУКМА вполне могли быть определенные личные мотивы министра.

"Такое мнение может иметь место. Но я думаю, что это неправильно, потому что все мои действия и в должности министра образования, и в должности главы НАОКВО диктуются общественным интересом. Я просто выполняю свои обязанности. Я не могу ничего сделать в зависимости от того, мне кто-то нравится или нет. И не думаю, что так должно быть в принципе", – отметил Квит в комментарии OBOZREVATEL.

В Верховной Раде продолжается сбор подписей за отставку Шкарлета. А студенческий страйкком готовит новые акции протеста, целью которых является отставка министра-плагиатора, начавшего наступление на автономию университетов.

"Шкарлета исправит Могила" – извещает вывешенный недавно на одном из корпусов Могилянки гигантский баннер с изображением основателя старейшего вуза Украины Петра Могилы.

И, похоже, этот баннер действительно может стать пророческим. Ведь дальнейшее пребывание в должности главы Министерства образования и науки человека, имя которого запятнано не только связями с одиозными регионалами, но и плагиатом, человека, умудрившегося настроить против себя украинское студенчество – не принесет ни украинскому образованию, ни украинскому обществу ничего хорошего.