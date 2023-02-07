Шестерых разыскали: в МИД Украины рассказали о судьбе украинцев, находившихся в зоне бедствия во время землетрясения в Турции

Посольство Украины в Турции разыскало шестерых украинцев, которые не выходили на связь после землетрясения, которое произошло в понедельник и унесло жизни по меньшей мере 3381 человека. Угроз их жизни нет.

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Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко. По его словам, в результате землетрясения часть граждан Украины потеряла жилье.

На данный момент они поселились у своих турецких родственников. Украинский консул поддерживает связь с ними.

В целом количество обращений к гражданам в зоне стихийного бедствия, связь с которыми потеряна, увеличилось до 27. Украинское посольство вместе с турецкими спасателями пытаются установить места их пребывания.

Относительно жертв среди украинцев, информации по состоянию на данный момент нет.

Николенко добавил, что для получения помощи следует обратиться на горячую линию посольства Украины в Турции по номеру: +90 539 550 98 98. Также действует "горячая линия" МИД Украины: +380 44 238 15 88.

Следует отметить, что в понедельник, 6 февраля, в Сирии и Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Однако на этом все не кончилось. Новые землетрясения зафиксированы в ряде стран. В частности, на Тайване, Аляске и Аргентине. Похоже, планета взбунтовалась нешуточная.

Спасатели в Турции и Сирии всю ночь и при минусовых температурах продолжали разбирать завалы в поисках выживших после мощного землетрясения и повторных толчков 6 февраля. Они один за другим обрушили тысячи зданий и унесли жизни более 4900 человек, породив призрак новой гуманитарной катастрофы в регионе мира, который и так разрывается войной, кризисом с беженцами и экономическими проблемами.

Турецкие СМИ показали последствия катаклизма в масштабах одного города Искендеруна в провинции Хатай на юге страны. Одно из тех, что сильно пострадало в результате вчерашнего землетрясения: кроме рухнувших многоэтажек там перекинулись грузовые контейнеры в порту и это привело к масштабному пожару.

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