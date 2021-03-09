Шесть алкогольных напитков, вызывающих наименьшее похмелья

В сети назвали пять алкогольных напитков, которые меньше других вызывают похмелье – они не так негативно влияют на внешний вид, состояние кожи и самочувствие.

Об этом пишет издание "5 канал". Как сказано в материале, после употребления таких напитков можно проснуться "свежим".

Джин-тоник

Этот напиток, как отмечают журналисты, является наиболее безопасным среди алкогольных. В его составе нет сахара или других веществ, которые могут негативно отразиться на здоровье и вызвать похмелье.

Текила

Ее изготавливают на основе хорошо очищенного спирта, который содержит небольшое количество вредных смесей и сахара. На лице негативные последствия его применения не будут. К тому же, как сказано в материале, если употреблять телику без сахара, то следов похмелья на утро почти не будет.

Бренди

Порция этого напитка содержит рекомендуемую суточную дозу витамина C и полезные для сердца антиоксиданты. В его состав входят элементы, которые подавляют активность гена NF-КБ, который участвует в воспалительных процессах, тем самым защищая от различных болезней.

Виски

Как сказано в материале, виски является источником еллаговой кислоты, нормализует сахар крови, помогает в борьбе с болезнями кожи и кишечника. Помните: какие бы полезные элементы не содержал в себе напиток – увлекаться им не нужно.

Водка

Небольшая порция водки лучше других напитков может снять стресс после напряженного рабочего дня, отмечают журналисты. Кроме того, есть большая вероятность того, что после водки, вы не будете иметь похмелья.

Лонг-Айленд

В его состав входят несколько разновидностей алкоголя: водка, ром, текила, джин, трипл-сек. Однако стоит быть очень осторожными. Иногда в заведениях в него добавляют еще и сладкий сироп. После такого напитка вам точно не удастся проснуться утром свежим, поэтому перед употреблением спросите официанта, из каких ингредиентов создается напиток.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети назвали пять утренних напитков,которые тонизируют лучше кофе