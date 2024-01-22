Шел на обгон: на Днепропетровщине легковой автомобиль влетел в фуру, погибли трое мужчин. Фото

На автодороге Днепро-Кривой Рог, недалеко от Софиевки, произошла смертельная авария. В результате аварии погибли трое мужчин.

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О дорожно-транспортном происшествии сообщают местные СМИ. В результате ДТП произошло столкновение между автомобилями Mercedes и ВАЗ-2109.

Легковушка двигалась в направлении Днепра, тогда как грузовик двигался в обратном направлении.

Автомобиль, вероятно, пытался выполнить обгон и попал под колеса двигавшегося на обочине Mercedes. Три человека, находившиеся в легковушке, погибли. Правоохранители расследуют обстоятельства этой трагедии.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Столичном шоссе в понедельник, 22 января, легковушка Mercedes сбила мужчину, который пытался перебежать дорогу. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 20 января, в селе Ямница Ивано-Франковского района пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль. ДТП произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде.

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