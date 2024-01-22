Шел на обгон: на Днепропетровщине легковой автомобиль влетел в фуру, погибли трое мужчин. Фото
На автодороге Днепро-Кривой Рог, недалеко от Софиевки, произошла смертельная авария. В результате аварии погибли трое мужчин.
О дорожно-транспортном происшествии сообщают местные СМИ. В результате ДТП произошло столкновение между автомобилями Mercedes и ВАЗ-2109.
Легковушка двигалась в направлении Днепра, тогда как грузовик двигался в обратном направлении.
Автомобиль, вероятно, пытался выполнить обгон и попал под колеса двигавшегося на обочине Mercedes. Три человека, находившиеся в легковушке, погибли. Правоохранители расследуют обстоятельства этой трагедии.
Ранее сообщалось, что в Киеве на Столичном шоссе в понедельник, 22 января, легковушка Mercedes сбила мужчину, который пытался перебежать дорогу. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.
Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 20 января, в селе Ямница Ивано-Франковского района пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль. ДТП произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде.
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