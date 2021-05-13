Перекрытый канал в Крым показали на фото: дамба может не выдержать напор воды

В сети показали, как выглядит Северо-Крымский канал, который подавал воду в Крым и был перекрыт Госводагентством 7 лет назад, после оккупации полуострова, – 13 мая 2014-го. Объект постепенно разрушается.

Фотографии опубликовал журналист "Радио Свобода" Левко Стек на своей странице в Facebook в четверг, 13 мая. Он сообщил, что недавно побывал на канале. "Вода все еще не подается, и несмотря на это, ситуация, которую я застал, выглядит по меньшей мере странной", – написал он.

Журналист напомнил, что власти еще в 2017 году отчитались о том, что построили постоянную дамбу, на что ушло 35 млн гривен.

Как оказалось, в 2021-м объект до сих пор не достроен и постепенно разрушается. "Никто не знает, выдержит ли вообще дамба напор воды", – написал Стек.

Он показал, что на дамбе разместили мешки с песком, которые туда доставили местные фермеры за свой счет.

"Мешки расползаются, местами дамба ощутимо протекает и сколько еще простоит – неизвестно. Очевидно, на такой длительный срок она не рассчитана, а была скорее временной кризисной мерой", – отметил журналист.

"Конечно, вполне возможно, что оставить основную дамбу недостроенной – это политическое решение. Ибо так открыть ее шлюзы точно не получится (соответствующие механизмы просто не установлены)", – добавил он.

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