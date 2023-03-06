Сеть аптек ''Подорожник'' открыла 1500-ю аптеку и работает над открытием после деоккупации

Крупнейшая сеть аптек "Подорожник" открыла 1500 аптеку. Юбилейное открытие прошло в Киеве. В военное время компания продолжает расти, предоставляет рабочие места, открывает аптеки на деоккупированных территориях и пострадавших от боевых действий.

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В целом состоялось открытие 77 аптек сети в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Николаевской областях. Это количество будет увеличиваться в дальнейшем.

"В уничтоженной оккупантами Бородянке аптека "Подорожник" была первой, что возобновила работу. Мы понимали свою обязанность: после всех ужасов, которые пережили эти люди, как можно быстрее предоставлять им качественную и надежную фармопику. А сейчас эту аптеку мы сделали европейского образца и обновили формат дизайна, ведь заботимся о комфорте для посетителей", – рассказал исполнительный директор сети аптек "Подорожник" Тарас Коляда.

По его словам, проблемы с логистикой в некоторых регионах есть, но в целом она стала стабильной. Ведь ситуация с горючим улучшилась.

"Все логистические маршруты работают, для новых аптек внедряем новые или корректируем те, что есть. Грузовики могут обеспечить специальные условия доставки лекарств. Хочу отметить и наших водителей, которые добросовестно выполняют свою работу, несмотря ни на что", - заметил Коляда.

Сеть аптек "Подорожник" с ростом ищет и новых работников, в том числе фармацевтов. Отмечают, что многие профессионалы до сих пор остаются за границей. Компания готова поддерживать новых сотрудников на старте и обращает внимание на мотивацию их.

"У нас работает более 7000 человек. Мы ищем мотивированных работников, ориентирующихся на результат. Подорожник – лидер возможностей и каждый может проявить свои таланты. При этом мы открыты и понимаем ошибки на старте и поддерживаем их в период адаптации. Для нас важно удовлетворить потребность каждого клиента, чтобы он вышел из нашей аптеки, пораженный сервисом, поэтому среди человеческих качеств наших фармацевтов хочу отметить профессионализм, искренность, внимательность и желание помочь человеку, предоставить ему фармопику", - сказал Тарас Коляда.

Компания начинает и воплощает в жизнь масштабные благотворительные проекты и помогает защитникам. С начала войны начала инициатива сети "Ambulance для ВСУ", в рамках которой уже передали 35 машин спецтранспорта защитникам на передовую. Сеть аптек "Путешественник" закупает носилки разного вида, средства связи Starlink и обычно передает лекарства. Помощь воинам от компании будет продолжаться до победы.

"Наша команда разбросана по всей Украине и немало пережила за год полномасштабного вторжения. Мы многое потеряли, но и не меньше получили. Испытания обстрелами, обесточениями, переездами укрепили нас в 2023 году. Секрет нашего роста в команде и доверии друг к другу. Мы всегда готовы к разным сценариям развития событий в стране. В любых обстоятельствах предоставляем и будем предоставлять качественную фармопику каждому", - подытожил Коляда.