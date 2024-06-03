Сергей Цюпко о Всеукраинском онлайн-конкурсе детского рисунка: каждая работа – это маленькая история о мечте

Всеукраинский онлайн-конкурс детского рисунка "Я рисую Украину – мирную и свободную!" объединил юных художников со всех уголков страны. Организованный Первым частным музеем украинского современного искусства при поддержке Благотворительного фонда Сергея Цюпко, этот конкурс дал детям возможность выразить своё видение мирной Украины через искусство, демонстрируя свои мечты и надежды.

Сергей Цюпко, основатель музея, подчеркнул важность развития украинского искусства и поддержки молодых талантов.

"Миссия музея заключается не только в собирании и экспонировании художественных произведений, но и среди прочего в содействии эстетическому развитию подрастающего поколения в условиях свободной и независимой Украины", – отметил Цюпко.

По его словам, искусство всегда было мощным инструментом для выражения чувств и идей, поддержки мира и свободы.

Конкурс собрал более тысячи работ от детей в возрасте от 9 до 13 лет. Такое количество работ впечатлило организаторов и показало высокий интерес молодежи к выражению своих идей через творчество. Из-за большого наплыва участников срок подачи работ был продлён, чтобы все желающие смогли принять участие в конкурсе и продемонстрировать свой талант.

Киевский ювелирный завод, партнёр конкурса, предоставил дополнительные призы для победителей. Завод не только поддержал инициативу, но и присоединился к награждению маленьких художников, предоставив драгоценные украшения для пяти участников. Это стало приятным сюрпризом и дополнительным стимулом для детей.

Победителями по версии жюри стали Александра Горбатюк (10 лет) из г. Звенигородка, София Чапко (12 лет) из г. Ковель и Ангелина Шевчук (12 лет) из г. Староконстантинов. Приз зрительских симпатий получила Виктория Гуменюк (13 лет) из г. Кривой Рог. Дополнительные призы от Киевского ювелирного завода получили Марьяна Орел, Анастасия Мокрая, Александра Коншина, Дарья Романюк и София Диденко.

Организаторы конкурса искренне благодарят всех членов жюри, среди которых были преподаватели, художники и другие уважаемые деятели искусства, за их тщательную и профессиональную работу по отбору лучших работ. Особую благодарность выражаем председателю жюри Екатерине Тарчевской за её неизменную преданность и усилия, с которыми она выполняла свою работу, обеспечивая объективность и высокое качество оценивания творческих работ юных художников.

Этот конкурс не только порадовал детей, но и объединил их вокруг общей идеи мира и свободы для Украины. Церемония награждения, состоявшаяся 31 мая, стала торжественным завершением конкурса. Вручала призы известная украинская певица Наталья Могилевская, уважаемая и взрослыми, и детьми.

Сергей Цюпко подчеркнул, что конкурсы будут продолжаться и в дальнейшем, так как важно поддерживать и развивать таланты молодого поколения.

"Украина богата своим культурным наследием и творческим потенциалом, и мы неустанно движемся вперёд, объединяя прошлое с будущим в потоке современного искусства. Конкурс стал важным шагом в развитии детского искусства, ведь каждый рисунок – это маленькая история о большой мечте", – отметил Цюпко.

Конкурс "Я рисую Украину – мирную и свободную!" показал, что искусство – это не только способ самовыражения, но и мощный инструмент для объединения людей вокруг важных идей. Он вдохновил детей, подарил им веру в собственные силы и возможности, а также дал нам всем повод гордиться молодым поколением, которое несёт в себе свет и надежду на лучшее будущее Украины.